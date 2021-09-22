МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российская Федерация полностью выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам газа в страны Европы, но для "адекватного" пополнения запасов в подземных хранилищах Москва могла бы нарастить экспорт голубого топлива, призывает в своем заявлении Международное энергетическое агентство (МЭА).

По мнению организации, что Европа рискует зимой столкнуться со "стресс-тестами" в виде резких похолоданий и незапланированных отключений энергосистем.

Россия, считает МЭА, способна сделать больше для увеличения доступности газа для европейских потребителей.

"Это также возможность для России подчеркнуть свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок", — говорится в сообщении агентства.

В числе причин рекордного роста цен на газ в Европе МЭА перечисляет:

восстановление спроса со стороны экономик стран,

сниженные поставки сырья,

погодные факторы.



Стоимость газа на европейских биржах в последние недели бьет все исторические рекорды. На прошлой неделе котировки приближались к отметке в тысячу долларов за тысячу кубов.