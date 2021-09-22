МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление советника Госдепартамента Амоса Хохштейна, который потребовал от России увеличить поставки газа в страны Европы через территорию Украины.

"Что Россия должна, а что не должна, решать самой России, а уж точно не бюрократу из Госдепа", — пишет Пушков в своем Telegram-канале.

Парламентарий считает, что тема поставок газа в европейские страны — это сложное уравнение. Его необходимо решать путем переговоров и поиска компромисса.

"Тем же, кто считает иначе, надо подучиться дипломатии. Вот это они сделать должны", — отметил он.

Напомним, что Хохштейн ранее также говорил о том, что несколько регионов Европы могут столкнуться с проблемами с отоплением зимой. Это произойдет, если текущая ситуация на энергетическом рынке сохранится. Он называл отказ "Газпрома" бронировать на октябрь дополнительные мощности ГТС Украины "вызывающим беспокойство".