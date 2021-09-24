КИШИНЕВ, 24 сен — ПРАЙМ. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила в пятницу, что правительство республики рассчитывает продлить действующий контракт с "Газпромом" на прежних условиях.

Бундестаг

Берлин заявил об исполнении "Газпромом" обязательств по поставкам газа

Ранее глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан говорил, что осенью республику ждет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке голубого топлива по льготной стоимости завершается в конце сентября. По его словам, тариф на газ может вырасти на 35%, а может и в 3-4 раза. Сейчас страна платит 180 долларов за 1 тысячу кубометров.

"Мы продолжаем обсуждать контракт с "Газпромом", идея в том, чтобы продлить его на тех же условиях, что и раньше. Очевидно, что в условиях значительного повышения цен на газ на международном уровне, даже при сохранении достаточно выгодной формулы, которая используется сегодня (для Молдавии – ред.), цены могут измениться", — заявила Гаврилица в эфире радио Moldova.

По ее словам, изменение контрактных условий не сразу отразится на тарифе, тем не менее, правительство готовит "проекты помощи уязвимым категориям населения" в связи с повышением тарифа на газ. Гаврилица подчеркнула, что министр инфраструктуры Андрей Спыну ведет переговоры с "Газпромом" об условиях поставок газа, кабмин сообщит о достигнутых договоренностях, как только стороны найдут консенсус.

Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.