КИШИНЕВ, 24 сен — ПРАЙМ. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила в пятницу, что правительство республики рассчитывает продлить действующий контракт с "Газпромом" на прежних условиях. Берлин заявил об исполнении "Газпромом" обязательств по поставкам газа

Ранее глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан говорил, что осенью республику ждет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке голубого топлива по льготной стоимости завершается в конце сентября. По его словам, тариф на газ может вырасти на 35%, а может и в 3-4 раза. Сейчас страна платит 180 долларов за 1 тысячу кубометров.

"Мы продолжаем обсуждать контракт с "Газпромом", идея в том, чтобы продлить его на тех же условиях, что и раньше. Очевидно, что в условиях значительного повышения цен на газ на международном уровне, даже при сохранении достаточно выгодной формулы, которая используется сегодня (для Молдавии – ред.), цены могут измениться", — заявила Гаврилица в эфире радио Moldova.

По ее словам, изменение контрактных условий не сразу отразится на тарифе, тем не менее, правительство готовит "проекты помощи уязвимым категориям населения" в связи с повышением тарифа на газ. Гаврилица подчеркнула, что министр инфраструктуры Андрей Спыну ведет переговоры с "Газпромом" об условиях поставок газа, кабмин сообщит о достигнутых договоренностях, как только стороны найдут консенсус.

Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.