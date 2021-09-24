МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Если США решатся ввести новые жесткие санкции в отношении "Северного потока 2", то это нанесет удар по договоренностям с европейцами, вынудив последних нанести ответный удар, прокомментировал РИА Новости заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Палата представителей конгресса США приняла в четверг оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В бюджет включены, в частности, поправки о новых санкциях против трубопровода "Северный поток 2", которые президенту США предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия законопроекта против лиц, которые ведут планирование, строительство и эксплуатацию газопровода.

"Если он (президент США — ред.) введет санкции, это будет удар по договоренностям с европейцами, которым придется отвечать. И вся миссия новой администрации по восстановлению отношений пойдет прахом", — считает Гривач.

Эксперт предполагает, что попытка ужесточить санкции в отношении проекта может быть продолжением внутренней борьбы в американском истеблишменте. При этом сама формулировка поправок довольно размытая и оставляет пространство для трактовок.

"Что касается нас, то механизм функционирования в условиях санкций все равно будет найден. И они, если и создадут сложности, то в первую очередь европейскому газовому рынку, которому сейчас и так не сладко", — заключил Гривач.

"Газпром" в сентябре объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Теперь компания работает над пусконаладкой газопровода и сертификацией его оператора для начала поставок газа.

В июле Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.