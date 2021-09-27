МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рекомендует "Газпрому" увеличить объёмы реализации природного газа на бирже, сообщается в пресс-релизе службы. Украинцам предложили газ по цене в полтора раза больше

"ФАС России направила в адрес "Газпрома" рекомендации по увеличению объемов реализации природного газа на биржевых торгах", — говорится в пресс-релизе ФАС.

Объём неудовлетворенного спроса в результате снижения поставок в августе составил 1,1 миллиарда кубометров, указали в ведомстве. Компания с 9 августа прекратила выставлять заявки на продажу на суточных торгах, что привело к сокращению объема продаж газа в августе по отношению к июлю текущего года, а отсутствие необходимого уровня реализации газа для удовлетворения спроса привело в течение месяца к увеличению биржевых цен, сообщили в ФАС.

Как напомнил главный эксперт Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Назар Сапаров, в сентябре был принят новый национальный план развития конкуренции на 2021-2025 годы, в котором подчеркнута принципиальная важность реализации природного газа на бирже в объеме не менее 10% от общего объема поставок газа на отечественный рынок.

Дополнительно, добавил эксперт, правительство России приняло решение увеличить лимит реализации "Газпромом" природного газа до 25 миллиардов кубометров в год. "Учитывая это, можно сделать вывод, что действия компании могут препятствовать в дальнейшем решению задач, которые поставлены указом президента РФ и национальным планом развития конкуренции", — отметил Сапаров.

"До конца III квартала и в IV квартале рекомендации предусматривают реализацию на биржевых торгах газа в объёме не менее 3,5 миллиона кубометров на каждом из двух балансовых пунктов — компрессорных станциях Локосово и Надым — с применением инструмента продажи "на сутки вперед"; в IV квартале с применением инструмента "на месяц вперед" — в объеме не менее 1 миллиарда кубометров", — говорится в комментарии пресс-службы ФАС. Рекомендации в адрес "Газпрома" были направлены 21 сентября.

"Газпром", согласно статистике, реализовал на биржевых торгах в 2018 году 15,5 миллиарда кубометров газа, в 2019 году — 11 миллиарда кубометров, в 2020 году — 12,1 миллиарда кубометров, а за 8 месяцев текущего года — 3,6 миллиарда кубометров газа.