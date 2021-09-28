ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен — ПРАЙМ. "Газпром недра" прогнозируют прирост запасов газа по итогам 2021 года в объеме более 450 миллиардов кубометров, коэффициент восполнения запасов составит единицу, сказал журналистам генеральный директор компании Всеволод Черепанов. Fitch: волатильность цен на газ в Европе может сохраниться до конца зимы

"Мы уверены, что в этом году (прирост запасов газа "Газпром недр" — ред.) сопоставим с добычей. Больше 450 миллиардов кубометров. Обычно у нас прирост соответствует добыче или превышает ее. За последние 16 лет не было снижения. Мы 100% будем обеспечивать прирост 1х", — сказал Черепанов в кулуарах форума "Нефть и газ Сахалина".

"Газпром недра" по итогам 2020 года прирастила запасы газа в объеме свыше 412,6 миллиарда кубометров.

Зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов в мае говорил, что по материнской компании коэффициент прироста запасов газа в 2021 году составит не меньше единицы, то есть на уровне выше 506 миллиардов кубометров газа.