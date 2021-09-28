МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Рост цен на газ в Европе, которые 28 сентября достигли 1000 долларов за 1 тысячу кубических метров, побив тем самым исторический рекорд, будет продолжаться и в зимний период. Коррекция будет после прохождения пиков в зимний период. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на комментарий Андрея Полищука, аналитика Raiffeisenbank.

По его мнению, главным образом вверх цены на газ в Европе толкает повышение спроса на него, в первую очередь в Азии, и особенно в Китае. Цена на газ в Европе перевалила за 1000 долларов за тысячу кубометров

"Рост цен — глобальное явление, а не только в Европе. В ЕС была низкая база, не так давно цены на газ на спотовом рынке были даже ниже, чем в РФ", — отметил Полищук.

Аналитик считает, что Европа может пойти на уступки по ускоренному запуску "Северного потока-2", но "сейчас это будет труднее, чем это было с первым потоком".

Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева, в свою очередь, считает, что цены на энергоносители растут во всем мире на фоне повышающегося спроса и низких запасов перед стартом отопительного сезона.

"Экономика стран восстанавливается, потребление энергоресурсов растет. Европа оказалась неподготовленной к такой ситуации, не заполнив свои подземные хранилища, что послужило толчком к стремительному росту цен в канун отопительного сезона", — отметила она.

Косарева сказала, что, с одной стороны, все понимают, что решением проблем Европы могло бы стать ускорение сертификации и запуск "Северного потока-2", однако "Украина требует гарантий транзита, у проекта много недоброжелателей". Она добавила, что также пока непонятно, сможет ли европейский истеблишмент "поступиться своими принципами".

Управляющий партнер WMT Consult отметила, что ждать помощи от "зеленой" энергетики сегодня Старому Свету не приходится. Она напомнила, что в Европе в последние полтора месяца "совсем нет ветра, о чем говорил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон".

В свою очередь, Алексей Гривач, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности России, полагает, что для "лечения бычьей болезни" на европейском рынке газа нет "простых рецептов". Цены, по его словам, "аномально высоки", особенно для этого времени года.

"Но для меня очевидно, что часть нервозности по поводу низких запасов в подземных газохранилищах (ПГХ) может быть ликвидирована снятием искусственных барьеров для работы "Северного потока-2". Самого по себе этого будет недостаточно, но в совокупности с заключением новых долгосрочных контрактов на поставку газа это даст нужный эффект", — сказал он. Названа страна Европы, которая получает прибыль от роста цен на газ в ЕС

По мнению Гривача,также могут быть предприняты действия по введению государственного регулирования на газовом рынке, что "пойдет вразрез со всей логикой трансформации европейского рынка газа в последние годы".

"Еще можно ничего не делать и ждать, когда рыночные и природные силы сбалансируют ситуацию. Но в этом случае многие предприятия, да и политики могут не пережить ближайшую зиму", — заключил он.