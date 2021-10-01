МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Молдавия в октябре будет получать российский газ по рыночной стоимости в 790 долларов за тысячу кубометров, сообщил вице-премьер Республики. Молдавия надеется на более выгодные условия новой сделки с "Газпромом"

Среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в текущем году составляла 200 долларов за тысячу кубометров.

Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, но накануне Спыну говорил, что соглашение продлено еще на месяц, чтобы не прерывать поставки в республику.

"Мы будем получать газ по стоимости в 790 долларов для октября. Независимо от этой ситуации, пока не будут завершены переговоры и пока не будет заключен долгосрочный контракт тариф для населения не изменится. Мы ведем переговоры о заключении контракта по более выгодным условиям", — заявил Спыну.