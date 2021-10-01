МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Заморозка тарифов на газ во Франции позволит французам избежать ценовых "американских горок" и дождаться снижения цен на энергоносители на мировом рынке, заявил представитель французского правительства Габриэль Атталь. "Газпром" объяснил падение транзита по газопроводу "Ямал-Европа"

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о заморозке тарифов на газ в стране вплоть до апреля в связи со стремительно растущими ценами на энергоносители в мире. Так, газовые фьючерсы в Европе в последние дни ставят рекорд за рекордом.

Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, к концу сентября показатель вырос более чем вдвое, а сегодня утром цена приблизилась к 1200 долларам, поставив новый рекорд: 1199,4 доллара за тысячу кубометров.

"Смысл в том, чтобы счета у французов не летали верх-вниз как на американских горках — сначала резкое увеличение, потом резкое снижение, — а чтобы цена оставалась фиксированной", — заявил представитель французского кабмина в эфире телеканала BFM TV.

По его словам, высокие цены на газ продержатся недолго, и тарифы могут даже снизиться уже через несколько месяцев.

"Есть сильное увеличение цены на энергию, особенно на газ, которое связано с возросшим спросом (на энергоносители — ред.) во всем мире, это проблема касается всех, но особенно — стран Европы, потому что спрос действительно большой, а производства стало меньше — как по техническим причинам, например, в Норвегии, так и по политическим, как в России. Поэтому в хранилищах стало меньше газа и, таким образом, цены автоматические стали расти", — также объяснил Атталь ситуацию с ценами на газ.