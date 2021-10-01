МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Европейские цены на газ из-за проблем с дефицитом выросли с начала 2021 года в четыре раза, отмечают эксперты Bank of America (BofA). "Готовились неделю": Украина открыла сезон газовых провокаций

Цены на газ в Европе демонстрируют устойчивый рост с начала года. Резко стоимость фьючерсов подскочила в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Исторический максимум — 1199,4 доллара за тысячу кубометров — был достигнут 1 октября.

"Напряженность на газовых рынках отражается в европейских ценах на газ, которые с начала года выросли в четыре раза. Истощенные объемы хранилищ, ограниченные поставки сжиженного природного газа (СПГ) и нежелание/неспособность "Газпрома" увеличивать поставки являются основными причинами ситуации на рынке", — считают в BofA.

Также в BofA напомнили, что объемы хранения газа в Европе и России все еще ниже обычного уровня — всего за две недели до начала отопительного сезона. Уровень заполненности европейских ПХГ на 30 сентября составляет почти 75%. Согласно данным Bloomberg, на которые ссылаются эксперты BofA, объемы газа в европейских газовых хранилищах примерно на 10 миллиардов кубометров, или 10 п.п., ниже среднего показателя за пять лет — в период с 2015 по 2019 годы.

"В России после рекордного отбора газа из подземных хранилищ в течение отопительного сезона 2020-21 года "Газпрому" пришлось закачать более 60 миллиардов кубометров газа к началу отопительного сезона 2021-22 года вместо обычных 35-40 миллиардов кубометров", — уточнили в BofA.

Эксперты отмечают, что на фоне роста цен "Газпром" часто обвиняют в том, что он удерживает дополнительные поставки на европейский рынок. Однако способность компании отправлять дополнительные объемы в Европу — несмотря на то, что добыча "Газпрома" с начала года близка к десятилетнему пику — ограничена из-за уровня запасов в российских газохранилищах, аварии на газоперерабатывающем заводе в Новом Уренгое и изменениях в расположении производств за последнее десятилетие, объясняют эксперты BofA.