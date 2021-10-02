МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Газ — самый дешевый способ обогреть жилище. Так считает автор "Российской газеты", подсчитавший, что в среднем на обогрев дома площадью 100 квадратных метров уходит около 144 кВт.

В издании рассказали, как узнать расход газа для отопления загородного дома, чтобы знать будущие затраты на отопление, а также правильно выбрать газовое оборудование.

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По подсчетам, проведенным изданием, в среднем ежедневно потребляется 16 кубометров газа. Ежемесячно — 480 кубометров газа.

"Чтобы узнать ежедневное потребление газа в кубометрах, нужно суточный расход тепловой энергии разделить на значение удельной теплоты сгорания природного газа — 9,3 кВт. Получается: 144/9,3=15,48 кубометра газа, которые лучше округлить до 16 кубометров в сутки", — пишет издание.

При этом автор советует при использовании формулы учитывать климатические условия региона. Так, жителям северных регионов лучше закладывать в изначальную формулу расчета необходимой тепловой энергии 0,2 кВт*1 кв. метр, а южанам (например, в Краснодарском крае) — 0,08 кВт*1 кв. метр.

Автор также рекомендует учитывать коэффициент полезного действия газового котла, который в разных моделях колеблется от 88 до 95%. Это значит, что к окончательному результату формулы придется прибавить 5-12% потерь мощности.

Энергоэффективность дома тоже имеет значение. В достаточно утепленном доме потери тепла будут минимальны, обращает внимание издание.