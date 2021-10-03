МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Установка газоанализаторов, а также регулярная профилактика и очистка газовой плиты помогут избежать взрывов газа в многоэтажных домах, расказала Российской газете директор АНП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. Как узнать расход газа для отопления дома

Жители многоэтажки с газовыми плитами должны заключить договор со специализированной организацией для ежегодного техобслуживания и ремонта оборудования. В ходе такого обслуживания специалисты проверяют герметичность соединений, регулируют горелки и очищают их от загрязнений. При этом пустить сотрудника организации в квартиру — обязанность потребителя, объясняет Вепрецкая.

"Жильцов должны заранее оповестить о плановом осмотре. Если проверяющих в квартиру не пускают, те имеют право отключить от газа весь дом, и такие случаи бывают. Причем для возобновления подачи газа газовщики обязаны опять же проверить работоспособность оборудования во всех квартирах. При отказе даже одного жителя газ не подключается.", — рассказала эксперт.

Кроме того, предотвратить утечку газа помогут специальные газоанализаторы, найти приборы можно в магазинах. Однако, по словам Вепрецкой, однозначного мнения об их необходимости нет.

"В продаже есть приборы для промышленных производств, они очень чувствительные и за ними нужен особый уход. Дешевые приборы тоже доставляют массу хлопот, поднимают тревогу не по делу", — подчеркнула эксперт. Эксперты подсчитали доходы России от рекордных цен на газ

По ее мнению, более оптимальным вариантом является установка газовой плиты с системой газ-контроль: если огонь гаснет, подача газа блокируется. Такая плита стоит не намного дороже обычной, разница составляет, как правило, около 5 тысяч рублей, что сопоставимо с ценой газоанализатора.

Кроме того, эксперт назвала признаки утечки газа. Самый явный показатель — неприятный запах газа. Если на кухне появился даже едва уловимый "аромат", необходимо вызвать аварийные службы. Кроме того, стоит насторожиться, если пламя на конфорках меньше обычного, не прогревается духовка или появились оранжевые язычки пламени.

Эксперт советует в таком случае проверить тягу в вентиляции и открыть форточку при работающей плите. Это поможет снизить концентрацию газа в комнате, пока к вам едут аварийные службы.