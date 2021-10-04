КИШИНЕВ, 4 окт — ПРАЙМ. Власти Молдавии стали "заложниками" геополитических интересов Запада и в ущерб интересам населения республик не хотят обсуждать с Россией более выгодные цены на газ, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря. Молдавия надеется на более выгодные условия новой сделки с "Газпромом"

Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, вице-премьер Андрей Спыну сообщил 1 октября, что контракт был продлен на месяц, переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1000 кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов.

"Позиция молдавских властей вызывает недоумение, из поведения властей следует, что они не хотят обсуждать с Россией новый контракт на газ по достойной стоимости, потому что за это придется заплатить определенную политическую цену. Мы могли бы пойти на уступки, но есть большое геополитическое давление со стороны Украины и Запада, от нас требуют полной лояльности, у меня создается впечатление, что нынешняя власть является заложником этих условий Запада", — заявил Чуря.

По его словам, геополитические приоритеты властей противоречат насущным интересам жителей Молдавии. Он опасается, что ради лояльности к Западу власти страны стараются максимально воздержаться от участия в переговорах с Россией, не комментируют их проведение, замалчивают ситуацию. Это, считает Чуря, может привести к тому, что в ноябре молдаване проснутся с новым контрактом, который всех неприятно удивит. В Раде предложили вернуться к прямым контрактам с "Газпромом"

"Интересы Молдавии требуют подписать новый контракт, пусть и на определенных условиях, не думаю, что Россия сейчас будет просить многого от молдаван. Нас могут попросить об определенных уступках для Приднестровья, например, покупать электроэнергию у Молдавской ГРЭС, расположенной на левом берегу Днестра, а не у Украины, как нам предлагается", — пояснил эксперт.

Летом 2020 года "Молдавагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.