2021-10-06T11:39:00+03:00

2021-10-06T12:01:34+03:00

2021-10-06T11:39:00+03:00

2021

https://1prime.ru/gas/20211006/834887793.html

Цена на газ в Европе перевалила за $1900 за тысячу кубов

Газ

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила рекордные 1900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данных ICE Futures. Стоимость "голубого топлива" продолжает обновлять... ПРАЙМ, 06.10.2021

энергетика, новости, газ, торги, биржи, газ, европа

https://1prime.ru/images/83444/23/834442384.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83444/23/834442384.jpg

https://1prime.ru/images/83444/23/834442383.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83444/23/834442383.jpg

https://1prime.ru/images/83444/23/834442371.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83444/23/834442371.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60