ЦЮРИХ, 6 окт — ПРАЙМ. Резкий скачок цен на газ и приближающаяся зима побудили страны Европы начать расследование в отношении функционирования европейского газового рынка, а также обратить пристальное внимание на вопрос долгосрочных инвестиций в возобновляемую энергетику, а также энергоэффективность.

За последние месяцы цены на газ в Европе резко выросли. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в среду она уже превышала уже 1900 долларов.

В среду утром глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что в долгосрочной перспективе для ЕС важны инвестиции в возобновляемую энергетику. По ее мнению, это даст более стабильные цены и независимость. По словам главы ЕК, на следующей неделе Еврокомиссия опубликует заявление по энергетике, это будет обсуждаться в рамках Совета ЕС.

Кроме того, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в среду заявила, что Еврокомиссия к концу года планирует представить предложения по реформе газового рынка Евросоюза, сконцентрируется при этом на вопросах хранилищ и безопасности энергоснабжения. По ее прогнозу, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной следующего года.

Ранее Испания, Франция, Чехия, Греция и Румыния предложили провести расследование в отношении функционирования европейского газового рынка на фоне роста цен на энергию в последние месяцы. В совместном заявлении министров экономики и финансов указанных стран подчеркивалась необходимость реформировать рынок электроэнергии ЕС, чтобы улучшить взаимосвязь между ценой, уплачиваемой потребителями, и средней стоимостью производства электроэнергии.

Обеспокоены ситуацией с ростом цен на газ и в Британии. Там ожидают, что зима для потребителей будет сложной. В ассоциации поставщиков и производителей энергии Energy UK РИА Новости рассказали о том, что британских потребителей и поставщиков энергетики ждет тяжелая зима из-за рекордно высоких мировых цен на газ.

Представители энергетического сектора полагают, что стране необходима национальная программа по энергоэффективности домов, как самая эффективная мера по долгосрочному снижению расходов потребителей.

В то же время в Польше хотят повысить цены на природный газ и обвиняют в этом российский "Газпром". Об этом заявил председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский. Отвечая на вопрос о прогнозах цен на газ на ближайшие месяцы, он сказал, что "ситуация не поддается рациональному анализу, поскольку… контролируется политикой, проводимой "Газпромом".

В Австрии, в свою очередь, предполагают, что взлетевшие цены на газ должны начать снижаться в первой половине 2022 года. Сопредседатель австрийского энергетического регулятора E-Control Вольфганг Урбанчич отметил, что в настоящее время поставщики электроэнергии в Австрии массово не объявляют о повышении цен, но не исключают и такого развития событий.