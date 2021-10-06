МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. На рост стоимости газа в Европе повлияли объективные факторы. Об этом написал журналист Такэси Ода в статье в Yahoo News Japan.

Автор напомнил о заявлении Международного энергетического агентства, по данным которого резкое подорожание связано с перебоями в поставках из-за технических неполадок, погодными условиями и восстановлением спроса в условиях борьбы с пандемией.

Например, в начале года в странах Восточной Азии и Северной Америке держалась непривычно холодная погода. Летом Азия столкнулась с небывалой жарой, а Бразилия — с засухой, напомнил он, добавив, что это способствовало увеличению спроса на отопление и охлаждение по всему миру. Газовый переворот на валютном рынке: что ждет рубль, доллар и евро

Обозреватель добавил, что и системы производства сжиженного природного газа (СПГ) также дали сбой.

Из-за этого сейчас хранилища стран Евросоюза и Великобритании заполнены только на 72%.

Такэси Ода подчеркнул, что все указанные факторы носят экономический характер, тогда как обвинения в причастности России к скачку цен на газ в Европе не имеют оснований.

Отвечая на претензии некоторых критиков, которые обвинили Москву в использовании газопровода "Северный поток-2" в качестве рычага давления, он отметил, что "если необходимо удержать цены на низком уровне, нужно увеличить предложение". Именно поэтому, по его мнению, чем быстрее заработает "Северный поток-2", тем будет лучше.

Такэси Ода констатировал, что на данный момент Россия все так же продолжает поставки газа в Европу в соответствии с контрактами, и поэтому обвинения в ее сторону выглядят неуместными и нелепыми.