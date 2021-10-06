БРЮССЕЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ. Цена на газ в Европе может подняться значительно выше 2 тысяч долларов за тысячу кубометров в случае холодной зимы и сохранения поставок топлива на текущем уровне, сказал РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. В Японии рассказали, почему Россию нельзя обвинять в росте цен на газ

"Более холодная, чем обычно, зима без увеличения поставок из России или без роста поступлений СПГ может привести к тому, что цена на газ вырастет до 200 евро за мегаватт-час с нынешних ориентировочно около 110 евро, что намного выше 2000 долларов за тысячу кубометров", — сказал он.

Стоимость фьючерсов на европейском рынке в ходе торгов поднималась до рекордных 1937 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 17.05 мск стоимость фьючерса составляла 1277,4 доллара за тысячу кубометров, снижаясь ко вторнику на 8,2%.