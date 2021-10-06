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2021
https://1prime.ru/gas/20211006/834894128.html
Эксперт объяснил, почему цены на газ в Европе продолжают расти
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Цены на газ в Европе продолжат расти в том числе из-за потребностей Китая в новых объемах "голубого топлива", заявил РИА Новости вице-президент отдела газовых рынков норвежской... ПРАЙМ, 06.10.2021
энергетика, новости, газ, газ, европа, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЦЮРИХ, 6 окт — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе продолжат расти в том числе из-за потребностей Китая в новых объемах "голубого топлива", заявил РИА Новости вице-президент отдела газовых рынков норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Синдре Кнутссон.
"Еврокомиссия недавно заявила, что объявит о плане по ограничению воздействия высоких цен на домохозяйства и промышленность. Это может поддерживать спрос в течение всей зимы. Однако Китай также приказал ведущим энергетическим компаниям обеспечить поставки энергии любой ценой… Это может вызвать дальнейшую войну за сжиженный природный газ, которая приведет к росту цен на газ до гораздо более высоких уровней", — сказал Кнутссон.
Стоимость фьючерсов на европейском рынке в ходе торгов поднималась до рекордных 1937 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 17.05 мск стоимость фьючерса составляла 1277,4 доллара за тысячу кубометров, снижаясь ко вторнику на 8,2%.