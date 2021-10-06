ЦЮРИХ, 6 окт — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе продолжат расти в том числе из-за потребностей Китая в новых объемах "голубого топлива", заявил РИА Новости вице-президент отдела газовых рынков норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Синдре Кнутссон. Saxo Bank рассказал, в каком случае цена газа превысит $2000

"Еврокомиссия недавно заявила, что объявит о плане по ограничению воздействия высоких цен на домохозяйства и промышленность. Это может поддерживать спрос в течение всей зимы. Однако Китай также приказал ведущим энергетическим компаниям обеспечить поставки энергии любой ценой… Это может вызвать дальнейшую войну за сжиженный природный газ, которая приведет к росту цен на газ до гораздо более высоких уровней", — сказал Кнутссон.

Стоимость фьючерсов на европейском рынке в ходе торгов поднималась до рекордных 1937 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 17.05 мск стоимость фьючерса составляла 1277,4 доллара за тысячу кубометров, снижаясь ко вторнику на 8,2%.