МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Возможности для увеличения поставок газа в Европу существуют, однако все зависит от коммерческих договоренностей, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков: меры по стимуляции населения к вакцинации не планируются

"Существуют же и сейчас альтернативные украинскому транзиту пути, которые прекрасно работают, которые гораздо более высокотехнологичны, более экологичны. Об этом вчера, кстати говоря, говорил на совещании президент. Поэтому потенциал есть. Все зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договоренностей", — отметил Песков, отвечая на вопрос, каким образом Россия может увеличить поставки газа и зависит ли это от "Северного потока-2".

"Газпром" ни разу не отказывался от увеличения экспорта газа зарубежным потребителям, если от них поступали соответствующие заявки, заявил накануне президент России Владимир Путин.