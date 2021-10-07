МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Украина накопила в газохранилищах 18,7 миллиарда кубических метров газа, и этого уже достаточно для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров. Об этом рассказал СМИ глава АО "Укртрансгаз" (оператора газохранилищ Украины) Сергей Перелома.

Ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал о том, что компания собирается накопить в подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу отопительного сезона более 19 миллиардов кубометров. "Это позволит пройти зиму без перебоев с учетом дополнительных рисков", объяснил он. Эксперт оценил, как европейские цены на газ могут отразиться на России

В свою очередь, министр энергетики страны Герман Галущенко в конце сентября упоминал о том, что к началу отопительного сезона Украина планирует закачать в хранилища 19,2 миллиарда кубометров газа, что позволит спокойно пройти отопительный период.

На своей страничке в соцсети Facebook Перелома написал: "Оператор газохранилищ готов к старту отопительного сезона. Сейчас в подземных хранилищах Украины накоплено 18,7 миллиарда кубических метров газа. Да, этот объем ниже, чем в прошлом году, когда мы побили десятилетний рекорд по наполненности ПХГ. Но он достаточен для прохождения зимы".

Он также напомнил, что это подтверждают тенденции прошлых лет: в 2015-2020 годах среднегодовой уровень отбора газа из ПХГ составил 8,1 миллиарда кубометров.

"Поэтому при стабильной ситуации в энергетической отрасли Украины и отсутствии форс-мажоров 18,7 миллиарда кубических метров газа хватит для комфортного прохождения отопительного сезона. Даже с учетом факта, что 2,8 миллиарда кубометров газа пока принадлежат компаниям-нерезидентам", — резюмировал Перелома.