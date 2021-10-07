МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Украина начала сезон отбора газа из своих подземных хранилищ (ПХГ), выбрав в среду 9,08 миллиона кубометров при нулевой закачке, свидетельствуют данные "Укртрансгаза" (оператора газохранилищ Украины).

Закачка газа в хранилища Украины была остановлена 3 октября. Так, если 1 октября в подземные хранилища было закачано 13,94 миллионов кубометров, то 2 октября объемы закачки снизились до 0,61 миллиона кубометров, а затем и вовсе до нуля при минимальном (не более 100 тысяч кубометров) отборе.

К началу отбора газа в ПХГ Украина имелось почти 18,9 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные "Укртрансгаза". При этом председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщал, что компания намерена закачать в ПХГ к началу отопительного сезона более 19 миллиардов кубометров, что позволит пройти зиму без перебоев с учетом дополнительных рисков.

Глава "Укртрансгаза" Сергей Перелома в четверг заявил, что Украина накопила в газохранилищах 18,7 миллиарда кубических метров газа, и этого уже достаточно для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров.

При этом, как сообщал в начале октября "Газпром", в украинских ПХГ по данным на 29 сентября отставание по объему запасов от прошлого года оценивалось в 32,6% или 9,1 миллиарда кубометров.