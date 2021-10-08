НЬЮ-ДЕЛИ, 8 окт — ПРАЙМ. Индия в ближайшие 5-7 лет может начать добывать больше природного газа из месторождений в Бенгальском заливе, сообщил РИА Новости ведущий индийский эксперт в области энергетики, председатель Независимого института энергетической политики Нарендра Танеджа. Эксперт оценил влияние роста цен на газ на экономику Индии

"Наша зависимость от импортного газа составляет 55% в виде СПГ. Мы импортируем товары из разных уголков мира, мы не так благословенны, как Россия или Иран, в том, что касается запасов природного газа, но геологи говорят, что у нас есть много газа, доступного в Бенгальском заливе в глубоких водах. Индия начала больше инвестировать в разведку глубоководного природного газа, и мы ожидаем, что в ближайшие 5-7 лет мы сможем добывать больше природного газа из глубоководных районов Бенгальского залива и других частей Индии", — сказал он.

При этом Танеджа отметил, что большая часть запасов газа в Индии находится либо в глубоких, либо в сверхглубоких водах.

В последние недели на европейском рынке газа наблюдается ажиотаж — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние два дня выросли еще на 30 процентов. Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.