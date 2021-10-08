КИЕВ, 8 окт — ПРАЙМ. У Киева есть понимание как диверсифицировать закупку газа в случае критического уменьшения количества или объема поставок со стороны РФ, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе своего выступления в Верховной Раде. В Европе предупредили о риске для репутации России из-за цен на газ

"У нас есть понимание как диверсифицировать закупку газа в случае, если мы почувствуем, что количество или объем поставок со стороны РФ критически уменьшается, то есть, если транзит будет прерван с РФ, что делать Украине с точки зрения импорта газа со стороны Европы", — сказал Галущенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал сохранить украинский транзит газа, даже если на фоне энергокризиса это становится невыгодно. Он добавил, что не стоит ставить Украину или другие страны в трудное положение, даже несмотря на сложности в отношениях. Важно также выполнять свои обязательства, чтобы не допустить подрыва доверия к "Газпрому" как к абсолютно надежному партнеру по поставкам и транзиту газа в Европу через Украину, уверен президент РФ.