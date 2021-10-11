МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в Европе на открытии торгов снижаются в цене более чем на 5% и в первый раз за октябрь опускаются ниже 1000 долларов за тысячу кубических метров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Аналитик рассказала, что будет с ценами на нефть и газ в ближайшее время

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF в начале торгов находилась на уровне 995,5 доллара за тысячу кубометров, что на 5,3% ниже расчетной цены пятницы.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня.

При этом нефть в понедельник уторм дорожает почти на 2% благодаря высокому спросу на ее, который поддерживается прежде всего дорогим газом, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.