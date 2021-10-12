МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Украинские больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию издания "Бизнес.Цензор".

Как говорится в статье, данные учреждения вынуждают платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.

Ранее правительство страны заключило с "Нафтогазом" и местными властями меморандум, согласно которому стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. Поставлять газ по сниженным ценам, согласно меморандуму, должен "Нафтогаз Трейдинг". Однако он не принимает участия в тендерах. Туда приходят лишь частные компании, которые готовы поставлять газ только по рыночным ценам. Аналитик рассказала, что будет с ценами на нефть и газ в ближайшее время

Отмечается, что многие бюджетные и коммунальные учреждения уже расторгли старые договоры с "частниками" в надежде заключить новые контракты с "Нафтогазом". Теперь эти учреждения в преддверии отопительного сезона остались вообще без контрактов.

В статье говорится, что "в результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней".

Столкнулись с проблемами и рядовые граждане. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить за газ по 16,5 гривны (44,86 рубля). Речь идет о тех, кого перевели к поставщику "последней надежды", причем происходит это, зачастую, без ведома потребителя из-за того, что некоторые поставщики отказываются выполнять свои обязательства.

Как отмечает "Бизнес.Цензор", речь идет о 600 тысячах украинских семей.