МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Украина должна остаться страной транзита газа, сказала на пресс-конференции в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Для Еврокомиссии очевидно и неизменно, что Украина есть и должна остаться страной транзита газа", — сказала глава ЕК.

Она также добавила, что ЕС вместе с украинской стороной изучает возможные сценарии обеспечения достаточных поставок газа на Украину. Специалисты рассказали про полномасштабный газовый кризис на Украине

"Мы обсудили важный вопрос энергетической безопасности. Я полностью разделяю беспокойство Украины по поставкам газа. Это важная тема не только для предстоящей зимы, но и для последующих. Комиссия вместе с Украиной изучают в настоящее время различные сценарии обеспечения достаточных поставок для Украины", — отметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что ЕС и Украина "также будут тесно работать для увеличения возможностей поставок газа со стороны стран-членов ЕС, включая реверсные из Словакии".

Фон дер Ляйен также отметила, что они изучают возможности совместных газовых резервов.