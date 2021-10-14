МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Европа официально не обращалась в правительство России за дополнительными поставкам газа, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе Российской энергетической недели. "Северный поток - 2" будет готов к запуску в ближайшие дни

"Никто ни в министерство энергетики, ни в правительство никто не обращался за тем, чтобы дополнительно куда-то что-то поставить", — ответил Новак на вопрос о дополнительных поставках газа в Европу.

"Россия, в частности "Газпром" как единственный экспортёр трубопроводного газа, на сегодняшний день полностью исполняет свои обязательства по всем контрактам, и если есть потребности в рамках долгосрочных контрактов увеличить объёмы газа от контрагентов, … то "Газпром" увеличивает в соответствии с заявками", — добавил вице-премьер.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.