МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Польша предложит Евросоюзу проверить российскую компанию "Газпром" на возможное злоупотребление монопольной позицией на европейском рынке газа. С таким заявлением выступил министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка в эфире Польского радио. Россия и Белоруссия объединят таможню

Это заявление было сделано на фоне продолжающегося энергетического кризиса на европейском рынке.

Ранее в октябре "Газпром" отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году — 149,2 миллиарда кубометров).

В частности, компания нарастила поставки газа:

в Турцию (на 138,3%),



Германию (на 33,2%),

Италию (на 14,2%),



Румынию (на 305,6%),



Сербию (на 125,2%),



Польшу (на 11,2%),



Болгарию (на 52,5%),



Грецию (на 10,8%),

Финляндию (на 17,5%).

"Реализуются наихудшие сценарии, потому что он (газопровод "Северный поток 2" — ред.) стал предметом игры, которую "Газпром" проводит, ограничивая поставки газа в Европу. На существующих газопроводах они имеют пропускные способности, могли бы прекрасно разместить дополнительные объемы газа, как это делалось в прошлые годы. "Газпром" этого не хочет. "Газпром" хочет вынудить Европу, чтобы она согласилась на "Северный поток 2". К сожалению, в Европе есть такие наивные люди, которые считают, что после таких уступок будет лучше. По нашему мнению — это дорога в никуда", — отметил польский чиновник.

"Мы будем очень сильно на следующей неделе на заседании Европейского совета акцентировать внимание на том, что Европа не может согласиться на энергетический шантаж. Эта проблема в большей степени касается Южной Европы и Западной Европы, где цены электроэнергии в значительной степени зависят от цены на газ", — заявил Куртыка.

"Наши предложения, очень далеко идущие — о необходимости проверки, нет ли со стороны "Газпрома" ситуации, в которой он злоупотребляет монополистической позицией. Это будет наш призыв к Европейской комиссии. Это будет наш призыв к остальным странам Европы", — подытожил он.