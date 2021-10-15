МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Российский экспортер газа "Газпром" выполняет свои долгосрочные контракты по поставкам газа в страны Евросоюза в полном объеме, признаков манипулирования ценами на газовом рынке нет, заявил заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс в интервью телеканалу bTV. В ПФР рассказали, кто не имеет права на повышение пенсии после 80 лет

Представитель ЕК прибыл в Болгарию для участия в форуме.

Он прокомментировал заявление о том, что Москва удерживает объемы газа для создания высокого спроса и повышения цен на сырье. По мнению Тиммерманса, Россия выполняет свои обязательства с ЕС и Брюсселем.

"В Китае это также большая проблема. Россия пытается доставить максимальные объемы в Китай. У нас нет оснований полагать, что Россия каким-то образом манипулирует рынком", — сказал он.

Замглавы Еврокомиссии также затронул вопрос лицензирования "Северного потока-2". По его мнению, скорость этого процесса полностью зависит от властей Германии, которые хотят обеспечить максимальную безопасность его эксплуатации".