МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Повторение текущей ситуации с энергетическим кризисом в Европе не исключено, Россия готова вести диалог со своими европейскими партнерами для предотвращения этой ситуации, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевымэфире на телеканале "Россия 1". Россия фиксирует рекордное потребление газа в 2021 году

"Мы готовы сесть с нашими европейскими партнерами, коллегами, и здесь речь идет не только о текущем газовом сезоне, такая ситуация, не исключено, что может повториться", — сказал он.

По словам Новака, в европейских ПХГ на сегодняшний день не хватает примерно 25 миллиардов кубометров газа. "Надо что-то с этим делать", — подчеркнул вице-премьер.

Активный период отбора газа из подземных газовых хранилищ Европы начался с 13 октября, по состоянию на эту дату европейские ПХГ были заполнены чуть более чем на 78%, что на 14 п.п. ниже среднего показателя за последние 5 лет.