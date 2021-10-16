ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт — ПРАЙМ. Позиция Украины по газовому вопросу в отношении других стран, в том числе и России, вызывает удивление и имеет иждивенческий характер, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с Сергеем Брилевым в программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1". Новак не исключил повторения энергокризиса в Европе

"Ведут себя, как будто им кто-то постоянно что-то должен. Россия должна что-то, Европа должна, США должны, иждивенческий чисто подход", — сказал он.

У российского вице-премьера также возник вопрос, почему Киев покупает газ через реверс, а не напрямую у России, что было бы дешевле на 20-30%.