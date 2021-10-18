КИЕВ, 18 окт — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" готов импортировать дополнительные объемы газа из ЕС, чтобы обеспечить потребности промышленности в случае необходимости, заявил глава компании Юрий Витренко. Украине предрекли остановку предприятий из-за роста цен на газ

"Мы рассматриваем много разных вариантов. Например, для удовлетворения спроса промышленных потребителей, который иногда сложно прогнозировать, мы имеем мощности для дополнительного импорта из Европы. У нас есть газ в хранилищах, есть собственная добыча, но мы можем достаточно значительное количество газа импортировать из Европы ежесуточно", — сказал Витренко на брифинге, трансляция которого велась онлайн в соцсети Facebook.

"То есть если мы видим, что на следующие сутки нужны дополнительные объемы газа, мы заказываем, и уже на следующие сутки эти значительные дополнительные объемы газа могут быть на Украине", — пояснил он.

По его словам, у Киева есть возможность импортировать газ из разных европейских стран: Польши, Венгрии, Словакии, также прорабатывается вариант и с Румынией. В Киеве требуют объявить ЧП из-за ситуации с газом

"У нас достаточно диверсифицированный импорт, поэтому мы уверены в том, что и платежеспособный спрос украинской промышленности мы тоже сможем обеспечить. А население уже обеспечено достаточным количеством газа собственной добычи и газом, который есть в хранилищах", — заключил Витренко.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они выросли более чем вдвое. Исторический максимум был зафиксирован 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены на фьючерсы перешли к снижению. Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.