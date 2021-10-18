БЕЛОКАМЕНКА (Мурманская область), 18 окт — ПРАЙМ. Рациональное зерно в идее кооперации на рынке газа есть, но создавать газовый ОПЕК для этого не нужно, он должен оставаться конкурентным, заявил журналистам глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон на брифинге в рамках форума "Расширение сотрудничества в области капитального строительства". "Новатэк" ведет переговоры с Азией по новым контрактам на СПГ

"Конечно, есть", — ответил Михельсон на вопрос о том, есть ли рациональное зерно в идее добавить регулирования рынку газа, которую выдвинул министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. "Просто вот мы, я на карту смотрю, вот они, вот рынок АТР, вот рынок Европы", — добавил он.

Однако, считает Михельсон, говорить о создании газового ОПЕК вряд ли стоит. "Я считаю, что рынок газовый будет конкурентным. Будет конкуренция, и слава богу", — заключил он.

Бен Сальман, выступая на Российской энергетической неделе, заявил в четверг, что рынкам газа и угля не хватает регулирования, отметив положительный вклад в этом отношении для рынка нефти альянса ОПЕК+. В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что логика в этом есть, но нужна детальная проработка идеи.