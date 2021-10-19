МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Участие «Нафтогаза» в сертификации газопровода "Северный поток-2" не помешает этому процессу, заявила экс-омбудсмен Украины, бывший представитель Киева в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу Валерия Лутковская в эфире телеканала "Украина 24", передает Lenta.ru. Зеленский назвал "Северный поток 2" сильным энергетическим оружием

"Мы пошли в ту комиссию, которая будет заниматься сертификацией для того, чтобы, как "троянский конь", оттуда помешать этой сертификации", — объяснила экс-омбудсмен.

В то же время она отметила, что Украина испытывает «огромные проблемы» с запасами угля, причем на ряде ТЭЦ его запасов хватит лишь на несколько недель.

Также она подчеркнула, что участие "Нафтогаза" в сертификации "Северного потока-2" не сможет повлиять на этот процесс. Ведь у всех других участников сертификации "за спинами находятся граждане их стран", которые благодаря "Северному потоку-2" будут получать газ дешевле, и "Нафтогаз" не сможет их убедить отказаться от этой возможности, заявила Лутковская.

Оператор Nord Stream 2 AG 18 октября сообщил, что первая нитка газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом, а на второй продолжаются пусконаладочные работы. Укладка первой нитки газопровода завершилась в июне, второй — в сентябре.

"Газпром" планировал начать поставки по "Северному потоку-2" до конца нынешнего года.