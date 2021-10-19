МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Россия не против поставлять больше газа в Европу, но не в ответ на претензии политиков, а потребителям, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Постпред при ЕС: Россия не имеет прямого отношения к энергокризису

Однако, по его словам, заявок пока нет. Для того, чтобы Россия увеличила поставки, к ней с такой просьбой должны обратиться не политики "с трибун парламентов" или "со страниц газет", а конкретные покупатели.

"А заявок-то нет. А почему нет? Вполне естественно, потому что сейчас уровень рыночных цен в результате просчетов (европейских политиков) такой высокий, что думают дважды", — сказал дипломат.

По его мнению те, кто видит во всем "руку Москвы", не пытаются найти истинные причины разразившегося нергокризиса.