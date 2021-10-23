СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — ПРАЙМ. Предложение украинского президента Владимира Зеленского "Газпрому" о предоставлении скидки на транзит российского газа в Европу сверх установленных контрактом объемов газа не оформлено в виде официального документа, оно вряд ли принесет выгоду концерну, а сам маршрут не является безопасным для прокачки газа с большим давлением из-за неудовлетворительного технического состояния украинской ГТС, сказал РИА новости главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич. В Молдавии обвинили "Газпром" в завышении цен на газ

Владимир Зеленский ранее предложил "Газпрому" скидку в размере 50% на использование национальной ГТС для транзита газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в год.

"Никакой уверенности в прокачке газа (большего объема) быть не может, так как последний технический аудит ГТС Украины был в 2015 году. Поэтому данных о том, в каком она состоянии, нет. Для того, чтобы система находилась в обычном состоянии без модернизации, необходимы планово-предупредительные ремонты. Данных о том, финансировались ли эти работы, у нас нет. Даже если предположить, что эти работы велись, то сведений о том, что велись работы по модернизации, нет вообще. Рисковать и увеличивать объемы транзита сверх подписанного в договоре никакого желания нет", — подчеркнул Марцинкевич.

Он отметил, что заявление Зеленского не несло конкретики, но даже по оценкам указанный маршрут является наиболее дорогим для поставщика газа. Германии указали на газовую ловушку Евросоюза

"Во-вторых, в заявлении Зеленского не указаны сроки, на какие он предлагает эти скидки, но и сроки — когда он их предлагает. Эти цифры надо оформить. В договоре, заключенном в 2019 году, предусмотрены тарифы на прокачку газа самые высокие для "Газпрома" из всех имеющихся у него транзитных возможностей — 32 доллара за тысячу кубометров. Для дополнительных объемов предусмотрен повышающий коэффициент. Таким образом, получается повышающий коэффициент, потом понижающий… "Газпрому" это просто невыгодно. Например, тарифы за прокачку газа по газопроводу Ямал-Европа практически в два раза ниже. Учитывая, что "Газпром" — совладелец EuRoPol Gaz (польского участка "Ямал-Европы"), ему просто выгодней использовать этот маршрут, который сейчас используется на 25%", — добавил Марцинкевич.

Цены на газ в Европе резко подскочили в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу TTF равнялась примерно 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу следующего месяца показатель вырос более чем в два раза. 6 октября цены достигли исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего начали снижаться. По мнению экспертов, рост цен вызван низкой заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ) и снижением предложения со стороны основных поставщиков из-за повышенного спроса на сжиженный газ в Азии.