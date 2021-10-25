Политолог Корнейчук: Зеленскому придется унижаться и просить у Путина прямые поставки газа
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется "унижаться" и поехать на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным из-за дефицита газа в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий политолога Дмитрия Корнейчука, который он озвучил в эфире телеканала "НАШ".
По мнению политолога, "украинский лидер начал готовить сценарий прямых поставок из России летом, уже тогда предвидев будущие сложности с запасами голубого топлива".
"Зеленский готовит общественное мнение к тому, что встреча с Путиным состоится, потому что мы понимаем, что впереди зима", — считает Корнейчук.
Он также добавил, что Москва в скором времени запустит "Северный поток-2" и, как он утверждает, якобы снизит транзит газа через Украину.
"В этот момент, когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берем из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться", — считает он.
Корнейчук подытожил, что встреча Зеленского с Путиным состоится только тогда, когда этого захочет президент России.
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