МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется "унижаться" и поехать на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным из-за дефицита газа в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий политолога Дмитрия Корнейчука, который он озвучил в эфире телеканала "НАШ".

По мнению политолога, "украинский лидер начал готовить сценарий прямых поставок из России летом, уже тогда предвидев будущие сложности с запасами голубого топлива". Эксперт рассказал, как во время турбулентности сохранить свои сбережения

"Зеленский готовит общественное мнение к тому, что встреча с Путиным состоится, потому что мы понимаем, что впереди зима", — считает Корнейчук.

Он также добавил, что Москва в скором времени запустит "Северный поток-2" и, как он утверждает, якобы снизит транзит газа через Украину.

"В этот момент, когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берем из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться", — считает он.

Корнейчук подытожил, что встреча Зеленского с Путиным состоится только тогда, когда этого захочет президент России.