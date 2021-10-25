МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин до 1 ноября поручил правительству представить комплекс мер по нейтрализации для России рисков от энергетического кризиса в Европе. Это включает в себя последствия для рынков удобрений, металлопродукции и продуктов, говорится в списке поручений на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации… разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в Российской Федерации негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия. Срок — 1 ноября 2021 года", — отмечается в сообщении.