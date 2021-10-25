КИЕВ, 25 окт — ПРАЙМ. Германия готова обсуждать украинское предложение о транспортировке из России дополнительных объемов газа по специальным условиям, сообщила посол федеративной республики на Украине Анка Фельдгузен. В Германии обсуждают условия эксплуатации "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил компании "Газпром" скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в год. Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что Украина на фоне газового кризиса готова предложить ЕС дополнительные мощности для транзита газа на 55 миллиардов кубометров в год на специальных условиях.

"Мы получили это предложение от украинской стороны и передали своему министерству экономики и энергетики, как и все другие предложения украинской стороны. Мы интенсивно будем говорить об этом предложении и стараемся вместе с Украиной сохранить транзит через Украину", — цитирует Фельдгузен агентство УНИАН.

В то же время, по ее мнению, Киеву стоит работать над планом использования газотранспортной системы (ГТС) в будущем для транзита водорода в ЕС.

"Украине следует работать, чтобы обеспечить в будущем и транзит водорода, чтобы Украина с одной стороны стала независимой, сама могла экспортировать энергоносители", — сказала посол.