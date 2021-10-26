БРЮССЕЛЬ, 26 окт — ПРАЙМ. Компании Евросоюза уже используют инфраструктуру на Украине для хранения газа и продолжат это делать, такое мнение РИА Новости высказал старший директор направления европейской электроэнергетики, газа и нефти IHS Markit Алан Дэвис (Alun Davies). Глава Еврокомиссии обсудит с президентом Молдавии газовый кризис

Ранее чиновники ЕС отмечали, что Украина располагает очень большой сетью хранилищ газа. Евросоюз, где не у каждого государства есть свои хранилища, хочет сотрудничать со страной по этому вопросу.

"Компании ЕС используют украинские мощности по хранению газа уже в течение последних 18 месяцев, поскольку украинский газовый рынок был либерализован и его работа была скорректирована так, что он стал в большей степени соответствовать газовому рынку ЕС. Мы ожидаем, что эта ситуация сохранится. Эта растущая интеграция даёт ЕС более легкий доступ к украинским хранилищам, а Украине — более гибкий доступ к поставкам (газа — ред.) с рынков ЕС", — отметил Дэвис.

Соседние Словакия, Венгрия и Польша, вероятно, будут наполнять украинские хранилища в течение летнего сезона, сказал эксперт. В Еврокомиссии призвали снижать зависимость ЕС от импорта газа

Еврокомиссия также рассматривает возможность формирования для Евросоюза стратегического резерва газа, предложения могут быть сделаны в декабре.

Ранее во вторник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сказала, что уровень заполнения хранилищ в Европе составляет около 77%, это намного ниже среднего показателя за последние десять лет. Эта цифра соответствует данным на 24 октября ассоциации Gas infrastructure Europe по 19 европейским странам, среди которых 18 государств ЕС плюс Великобритания.

Поскольку начинается сезон отбора газа из хранилищ, ЕС нужно очень внимательно следить за развитием событий на рынке газа и предвидеть любые возможные риски. Однако запасов "голубого топлива" все же должно хватить для зимы, заявляла ранее ЕК.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы, одной из причин эксперты называли низкий его уровень в хранилищах в Европе. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться, но в последние дни держатся стабильно выше уровня 1000 долларов.