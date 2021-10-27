КИЕВ, 27 окт — ПРАЙМ. Украине хватит уже закачанного в подземные хранилища газа (ПХГ) для удовлетворения потребностей всех потребителей в отопительный сезон, заявил и.о. гендиректора компании "Укртрансгаз" Сергей Перелома в ходе Украинского газового форума. Украина и Румыния одолжили газ Молдавии

В начале октября Перелома заявлял, что Украина накопила в хранилищах 18,7 миллиарда кубометров газа, чего уже достаточно для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль позже заверил, что страна обеспечена газом. Тем не менее СНБО (совет нацбезопасности) поручил правительству принять меры для бесперебойного обеспечения газом населения и бюджетных организаций.

"Наполненность наших подземных газохранилищ 60%, этого предостаточно, чтобы удовлетворить потребности наших украинских потребителей, нашей экономики и всех типов потребителей", — цитирует Перелому агентство УНИАН в среду.

Также, по его словам, оставшиеся 40% свободного места в ПХГ Украина может предложить европейским партнерам для хранения их газа.