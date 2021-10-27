МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. "Газпром" предлагал Молдове отказаться от соглашения о свободной торговле с Евросоюзом в обмен на наиболее выгодную газовую сделку. Об этом написала британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Согласно информации издания, российская компания призывала Молдавию отсрочить выполнение реформ энергетического рынка, которая привела бы к усилению конкуренции. Кроме того, речь шла о внесении поправок в соглашение о беспошлинной торговле с ЕС и присоединении к Таможенному союзу ЕАЭС. Взамен "Газпром" предлагал поставлять газ по более низкой цене. Названы последствия "исторического" долга Молдавии перед Россией

Представитель российской компании, в свою очередь, ответил на это, что ""Газпром" ведет переговоры с контрагентом о продлении контракта на поставку газа в Молдову исключительно на коммерческих условиях. Комментировать соглашения Молдовы с другими поставщиками не считаем корректным".