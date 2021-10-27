МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Власти Молдавии имитируют переговоры с "Газпромом", чтобы подыграть США в газовой войне против России, считает депутат парламента республики от Соцпартии Богдан Цырдя.

Он написал в написал в своем Telegram-канале, что "сформировалось ощущение, что президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" имитируют переговоры с "Газпромом", задачи у них другие: подыграть США в газовой войне против РФ; присоединиться, непонятно каким образом, к альтернативным, но крайне дорогим поставкам газа". FT узнала, что предложил "Газпром" Молдавии в обмен на скидку на газ

Помимо этого он написал о том, что подозревает, что власти могут пытаться внедрить схему кражи средств из бюджета, которые выделены на покупку газа или довести предприятие "Молдовагаз" до банкротства, чтобы национализировать его активы и затем продать их европейцам.

Помимо этого, депутат подозревает, что одной из задач может быть попытка оставить без газа жителей Приднестровья. Цырдя констатирует, что в этом случае Молдавию "ждут совсем тяжелые времена".

Напомним, что компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе. Также Молдавия в понедельник и вторник заключила контракты на поставки по одному миллиону кубометров газа в страну с польской PGNiG и нидерландским трейдером Vitol. Цена газа по ним не разглашается.