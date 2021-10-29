МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков в эфире радио Sputnik прокомментировал поставки украинского "Нафтогаза" газа молдавской компании Energocom. Кишиневская стратегическая операция: у "Газпрома" хотят отнять активы

В пятницу, 29 октября, "Нафтогаз Украины" поставит 500 тысяч кубометров газа Молдавии, сообщает пресс-служба украинской компании. Также сообщалось, что "Нафтогаз" продолжит участие в тендерах по закупке Молдавией дополнительных объемов газа. Накануне, 28 октября, Молдавия заключила с "Нафтогазом" контракт на закупку 1,5 миллиона кубов газа.

"Тут, как мне кажется, все просто", — отметил Рыков.

"Молдавия не может договориться по цене с "Газпромом". Сейчас Молдавия не только с украинским "Нафтогазом" заключила соглашение, но и, например, с Нидерландами — о пробной закупке миллиона кубометров газа. То есть пытаются, пока не договорились по ценам, искать какие-то альтернативные варианты. Возможно, для того, чтобы заставить "Газпром" снизить цены…. Но здесь Молдавии нужно договариваться", — отметил собеседник радиостанции.