МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Литву и Молдавию, закупающих энергоресурсы у России, обвинили в предательстве Украины. Об этом заявил в Facebook депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, пишут РИА Новости.

Политик дополнил публикацию изображением двух мужчин, один из которых сидит и греется возле печи в форме избирательной урны, а второй, стоя с другой стороны, кладет в нее лист бумаги.

"Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с Газпромом сразу после того, как Украина подарила ей 1 миллион кубов газа, а вторая купила э/энергию (электроэнергию — прим. ред.) из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине", — подписал Рабинович.

В другом посте парламентарий также посетовал, что цены на электричество в его стране возросли на 25% из-за "отказа России от поставок угля и электричества".

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что республика договорилась о продлении контракта с "Газпромом" на пять лет.