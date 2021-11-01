МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Запуск "Северного потока-2" делает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Об этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко рассказал в интервью Financial Times. В Раде Литву и Молдавию обвинили в предательстве Украины

Он заявил, что "(если) не будет физического транзита (газа) через Украину, то это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями".

Издание подчеркивает, что, по мнению Витренко, введение в эксплуатацию "Северного потока-2" может сделать Украину более уязвимой к "российскому вторжению", так как Москва "избавится от сдерживающего фактора".