КИЕВ, 1 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" с 1 ноября сократил объем транзита газа через Украину еще на треть — до 57 миллионов кубометров в сутки, что уже почти вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей, следует из заявления главы компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона. В Раде Литву и Молдавию обвинили в предательстве Украины

"Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается… С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился – до 57 миллионов кубометров в сутки", — написал Макогон на своей странице в Facebook.

По его словам, с 1 октября транзит через Украину упал до 86 миллионов кубометров в сутки, при этом "Газпром" платит за транзитную мощность 109 миллионов кубометров в сутки. "При таких объемах транспортировки Газпром недопоставит в ЕС до конца мая около 5 миллиардов кубометров", — добавил Макогон.

Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию.