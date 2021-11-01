КИШИНЕВ, 1 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил в понедельник на брифинге, что во время переговоров с "Газпромом" не обсуждалась тема долга за газ со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.

"Во время переговоров в Санкт-Петербурге мы не обсуждали c "Газпромом" вопрос долга за газ жителей Приднестровья. Этот вопрос не поднимался ни во время переговоров, ни в рамках подписанных протоколов", — заявил Спыну.