БЕЛГРАД, 2 ноя — ПРАЙМ. Сербии необходимо как можно скорее заключить с Россией новый договор на поставки газа из-за роста цен на рынке, поэтому поездка в Россию имеет огромное значение. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. Назван срок подорожания нефти Brent до 130 долларов за баррель

Сербский лидер ранее рассказал о том, что предварительная дата его встречи с президентом России Владимиром Путиным намечена на 25 ноября, а также что он надеется на благоприятную цену на газ для Сербии. По нынешнему контракту Белград получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубометров, договор истекает в конце года.

Во вторник Вучич находится в Глазго на саммите ООН COP 26 по климатическим изменениям.

"То, что сейчас цены 795 евро на TFF (Нейтральный индекс цен на газ, Title Transfer Facility Natural Gas Price Index) недостаточно, хотя и снижены, потому что цена была и 1,2 тысячи. Это ненормальные цены. Вчера в Сербии цена (электричества) была 189 евро по мегаватту на рынке, производство стоит для нас 52 евро, а народу продаем по 35 евро", — процитировал Вучича портал B92.

Сербский лидер также подчеркнул, что они добавляют газ из подземного газохранилища Банатски-Двор, а также дали газ Сараево (Боснии и Герцеговине). "Мы должны быстро заключить договор с Россией, эта поездка в Москву имеет для нас огромное значение", — сказал сербский лидер.

Второй день из-за аварии в понедельник на газопроводе в Болгарии Сербия вынуждена закупать у партнеров по 5 миллионов кубических метров газа и расходовать запасы из газохранилища, в ожидании восстановления снабжения российским топливом.