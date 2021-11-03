МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов среды растёт на 5% к расчетной цене предыдущего торгового дня, превышая 850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 884,6 доллара за тысячу кубометров, но затем стала снижаться и на 10.33 мск опустилась до 852,2 доллара, что на 5% выше расчетной цены вторника.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов чуть превысила 850 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 810,9 доллара.
https://1prime.ru/gas/20211103/835117114.html
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