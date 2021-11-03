МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов среды растёт на 5% к расчетной цене предыдущего торгового дня, превышая 850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures. Молдавия надеется на новый контракт с "Газпромом"

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 884,6 доллара за тысячу кубометров, но затем стала снижаться и на 10.33 мск опустилась до 852,2 доллара, что на 5% выше расчетной цены вторника.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов чуть превысила 850 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 810,9 доллара.